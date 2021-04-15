У США почали розробку ядерного космічного апарата

У США почали розроблення космічного апарата з тепловим ядерним ракетним двигуном.

Створення замовило Управління перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони Штатів (DARPA). Проєкт під назвою "Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations" (DRACO) необхідно реалізувати до 2025 року.

Станом на середину квітня, проєкт перейшов у стадію технічного проєктування, яке триватиме наступні 18 місяців. За вказаний термін компанія-підрядник General Atomics повинна створити ядерний реактор для двигуна, а дві інші корпорації Blue Origin і Lockheed Martin – розробити конкурувальні проєкти демонстраційних і робочих космічних апаратів, на яких будуть використовуватися нові двигуни. Переможця оберуть після подання проєктів, який і перейде на наступний етап.

Зазначимо, що в Пентагоні поставили завдання створити реактор двигуна, який буде працювати на низькозбагаченому урановому паливі з вмістом ізотопу U-235 від 5 до 20%.

Пояснимо, що зараз космічні апарати працюють на хімічних і електричних ракетних двигунах. Перший варіант дозволяє швидко виконувати маневри, але такий вид пересування неекономічний і вимагає багато палива. Другий тип двигуна поганий своєю малою тягою, через що космічний апарат з електричними ракетними двигунами виконує певний маневр тиждень, а то й місяць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії вирішили будувати нову орбітальну станцію замість застарілої Міжнародної космічної станції.