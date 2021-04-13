Військові Канади відзвітували про спостереження за НЛО. Документ

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
наука
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Військові Канади відзвітували про спостереження за НЛО. Документ

У Канаді військові повідомили, що вони зафіксували проліт невпізнаного літаючого об'єкта.

Як пише Vice, екіпаж медичного транспортного літака помітив "незрозуміле яскраве світло", яке слідувало за ними. Інцидент трапився 6 січня 2019 року.

Як ідеться у звіті про авіаційну подію, цивільні авіадиспетчери попередили 21-шу ескадрилью аерокосмічного управління ВПС, що розташовується на базі CFB North Bay (північний схід Онтаріо), про "переслідування" літака.

У документі військових повідомляється, що "світло рухалося паралельно" турбогвинтовому літаку в нічному небі протягом трьох хвилин на швидкості понад 425 км/год і на висоті 2286 метрів.

Зазначимо, що військові не вказали розміри або форму НЛО, також невідомо, як з'явився і куди зник. У розділі, присвяченому "попередньому аналізу", написано: "імовірно, повідомлення стосується іншого повітряного судна" або літака.

Військові Канади відзвітували про спостереження за НЛО. Документ
Військові Канади відзвітували про спостереження за НЛО. Документ
Військові Канади відзвітували про спостереження за НЛО. Документ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США розсекретили файли, які Центральне розвідувальне управління збирало про непізнані літаючі об'єкти.

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