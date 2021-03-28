"Віагра" може продовжити життя чоловікові – дослідження

Віагра здатна продовжувати життя і запобігати серцевим нападам у чоловіків з ішемічною хворобою серця.

Такого висновку дійшли вчені з Каролінського інституту в Швеції, пише Daily Mail. У межах свого нового дослідження вони проаналізували дані 18,5 тисячі чоловіків з ішемічною хворобою серця, які лікувалися від імпотенції. 16,5 тисячі з них приймали віагру і 2 тисячі – алпростадил.

Як з'ясувалося, чоловіки, що отримували віагру, жили довше та мали менший ризик нового серцевого нападу, серцевої недостатності, балонної дилатації і шунтування, ніж ті, хто отримував алпростадил.

При цьому ті, хто приймав віагру частіше, піддавалися найменшому ризику.

Як відомо, імпотенція часто є ранньою ознакою серцево-судинних захворювань у чоловіків. Її можна лікувати двома типами ліків, такими як алпростадил та інгібітори ФДЕ-5, до яких належить віагра.

"Щоб з'ясувати, чи знижує ризик ліки (віагра), нам необхідно випадковим чином розділити пацієнтів на дві групи: одна приймає ФДЕ-5, а інша – ні. Результати, які ми зараз маємо, дають нам дуже вагому причину для початку такого дослідження" , – пояснив провідний автор дослідження Доктор Мартін Хольцманн.

Хоча причина зв'язку віагри з тривалістю життя поки залишається неясною, дослідники сподіваються, що результати їхньої роботи спонукають більшу кількість чоловіків обговорити можливість прийому віагри зі своїм лікарем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2019 року вчені з Британії виявили, що деякі препарати для підвищення чоловічої потенції можуть допомогти в лікуванні серцевої недостатності.