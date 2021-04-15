Вчений розповів, як прямоходіння вплинуло на еволюцію людини

Прямоходіння мало величезний вплив на анатомію та поведінку людини в її еволюції.

Про це розповідається в книзі палеоантрополога Джеремі Де Сільви "Перші кроки", який вивчав, як людина навчилася ходити на двох ногах.

Зазначається, що жодна тварина у світі не пересувається як людина. Навіть серед інших двоногих видів ніхто не ходить із прямою спиною і ходою, яка технічно є просто формою контрольованого падіння, зазначає автор дослідження.

Вивчення прямоходіння Де Сільва почав ще з тиранозаврів і стародавніх родичів крокодилів, які пересувалися на двох ногах завдяки довгим хвостам, що урівноважували їх.

Вчений у своїй книзі розповів, що у предка людини були різні форми вертикальної ходьби, такі як хода у австралопітека (Australopithecus sediba) з опорою на коліна. Палеоантрополог стверджував, що те, як люди зараз ходять, було одним із багатьох можливих шляхів еволюції.

Де Сільва підкреслив, що пряма ходьба відкрила унікальні можливості для еволюції. Звільнившись від пересування, руки і кисті змогли навчитися створювати інструменти та маніпулювати ними.

Предки людини розвинули таз у формі чаші, щоб комфортно утримувати внутрішні органи. Але таке розташування ускладнило пологи, особливо коли немовлята стали мати великі голови, які повинні були проходити через звужений родовий канал, створений цим анатомічним зрушенням.

На думку вченого, навіть вивихнуті щиколотки і зламані кістки, можливо, вимагали від наших предків турботи одне про одного.

"Наше двоноге пересування було воротами до багатьох унікальних рис, які роблять нас людьми. Еволюційною випадковістю, яка сформувала контекст того, як ми стали існувати", – говорив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені розповіли, що невелика група неандертальців привнесла частину свого ДНК у сучасних людей унаслідок схрещування з ними десятки тисяч років тому.