Вчені заявили про знаходження п'ятої сили природи

Американські вчені заявили, що, можливо, знайшли п'яту силу природу, яка пов'язана з субатомними частинками "мюонами".

Як пише ВВС, у всесвіті є чотири фундаментальні сили: електромагнітна, гравітаційна, сильна і слабка. Але міжнародна команда фізиків, під час досліджень у межах експерименту Muon g-2 в лабораторії міста Батавія, США, заявили про ймовірну нову п'яту силу природи.

Британська Рада з науково-технічного обладнання зазначила, що результати експериментів дають вагомі докази існування досі невідомої субатомної частки або "нової сили". Однак однозначного затвердження вчені дати не можуть.

Зазначається, що є один шанс із 40 тисяч, що це відкриття – це статистична похибка. Пояснимо, що зараз так званий статистичний рівень значущості (або достовірності) становить 4,1 сигма. А для того, щоб відкриття визнала наука, цей рівень має становити 5 сигма, тобто похибка не повинна перевищувати одного шансу на 3,5 млн.

"Ми виявили, що взаємодія мюонів не узгоджується зі стандартною моделлю. Зрозуміло, що ми всі в захваті, адже це відкриває майбутнє з новими законами фізики, новими частинками і новими, небаченими досі силами", – розповів глава експерименту з британської сторони професор Марк Ланкастер.

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