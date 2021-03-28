Одна порція "шкідливої" їжі на день може збільшити ризик смерті від хвороб серця на 9% – вчені

Щоденне вживання однієї порції ультра-обробленої їжі, такої як чіпси, солодощі, шоколад і гамбургери, може підвищити ризик смерті від серцевих захворювань на 9%.

Про це заявили вчені з Нью-Йоркського університету, які в своєму дослідженні використали дані більше 3 тисяч дорослих людей середнього віку, пише Daily Mail. Статтю вчених було опубліковано в "Журналі Американського коледжу кардіології".

Зокрема, вчені з'ясували, що більш високе споживання ультра-оброблених продуктів пов'язане з підвищенням ризику серцевих захворювань.

Учасники дослідження, які вживали ультра-оброблену їжу в більшій кількості, мали більш високий рівень захворюваності порівняно з учасниками, що споживали найменшу кількість такої їжі.

Як пояснюють учені, пыд час обробки харчових продуктів останні можуть міняти свою фізичну структуру, позбавляються корисних поживних речовин і доповнюються шкідливими компонентами і харчовими добавками.

Відомо, що споживання ультра-оброблених продуктів пов'язано з рядом й інших проблем зі здоров'ям, таких як зайва вага, ожиріння, високий тиск, метаболічний синдром, діабет другого типу.

При цьому багато харчових продуктів, підданих ультра-обробці, помилково вважаються здоровими. Це протеїнові батончики, сухі сніданки та більшість магазинного хліба.

"Необхідними є загальнодержавні стратегії, такі як оподаткування цукровмісних напоїв та інших ультра-оброблених харчових продуктів, а також рекомендації щодо рівня обробки в національних дієтичних рекомендаціях", – попередив провідний автор дослідження Філіпп Джул.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше столітній житель Китаю назвав своїм секретом довголіття фастфуд, алкоголь і сигарети. Чжан Кеміна каже, що викурює по пачці сигарет на день і їсть все, що забажає.