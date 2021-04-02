Для користувачів Apple запустять проїзний з даними про COVID-19

Міжнародна організація авіаперевезень IATA повідомила, що в середині квітня на платформі Apple буде запущений цифровий проїзний для перевірки результатів тестів на COVID-19 і сертифікатів на вакцини.

Цифровий проїзний, який в даний час знаходиться на стадії тестування, планувалося запустити до кінця березня, пише Reuters.

допоможе пасажирам знаходити інформацію про поїздки, тестування і вимоги до вакцин в конкретній країні;

дозволить пасажирам знаходити лабораторії біля місця їх відправлення і / або прибуття, які можуть проводити тести на COVID-19 відповідно до типу тесту, необхідного для їх подорожі;

дозволить лабораторіям відправляти пасажирам результати тестів або сертифікати про щеплення в додаток;

дозволить пасажирам створити свій цифровий проїзний перевірити, чи відповідають їх тест і вакцинація нормам.

Регіональний віце-президент IATA по Африці і Близькому Сходу Каміл Алаваді сказав, що очікується, що він буде запущений на платформі Apple приблизно 15 квітня, а потім і на платформі Android.

"Але додаток стане успішним тільки в тому випадку, якщо його приймуть авіакомпанії, різні країни і аеропорти", – сказав Алаваді.

Британська авіакомпанія Virgin Atlantic заявила, що випробує додаток IATA на своєму маршруті з Лондона в Барбадос з 16 квітня. Барбадос заявив, що прийме проїзний на своєму кордоні, і це одна з перших країн, яка приймає цифровий проїзний замість паперового. В IATA відзначили, що їх проїзний допоможе прискорити реєстрацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Польща з 30 березня змінила правила в'їзду в країну в зв'язку з поширенням коронавірусу. Особливо суворими умовами перетину кордону стали для людей, які в'їжджають до Польщі з країн не Шенгенської зони, в тому числі з України.