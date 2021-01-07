Ястремська про позитивний допінг-тест: я вражена і шокована

Друга ракетка України Даяна Ястремська прокоментувала у себе в соцмережах новину про позитивний тест на допінг.

29-а тенісистка світу зізналася, що шокована, заявивши, що ніколи не приймала препарати, що поліпшують працездатність або заборонені речовини.

"Я вражена і шокована, особливо з огляду на те, що за два тижні до цього тесту (9 листопада 2020 року) я здала негативний тест на турнірі WTA в Лінці. Після цього я зробила паузу в тренуваннях, щоб відпочити перед початком нового сезону", – прокоментувала ситуацію Даяна.

Ястремська припустила, що цей препарат міг потрапити в її організм випадково, будучи в складі чогось іншого.

Тенісистку поінформували, що местеролоном лікують безпліддя у чоловіків, а у жінок він може викликати багато побічних ефектів.

За словами Ястремської, наявність цієї речовини в такій низькій концентрації може означати, що воно могло потрапити в організм випадково, перебуваючи в складі чогось іншого.

Українка закцентувала увагу на конфіденційність розгляду і зізналася, що більше не зможе ділитися ніякою інформацією.

"Зараз я працюю зі своєю командою, і повірте, що я рішуче налаштована зробити все, щоб очистити своє ім'я", – підсумувала Ястремська.

Нагадаємо, що Даяна в грудні 2020 го у важкій формі перенесла коронавірус.