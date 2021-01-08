Відома тенісистка отримала безглузду травму та вилетіла з престижного турніру. Відео

Відома бельгійська тенісистка Кірстен Фліпкенс отримала безглузду травму ноги в матчі другого раунду турніру серії WTA в Абу-Дабі проти Софії Кенін і не змогла продовжити протистояння.

У Twitter LorenaPopa з'явився момент, в якому спортсменка отримала пошкодження. Вона відходила назад, щоб пробити по високому м'ячу, і випадково наступила невеликий рекламний щит, який стояв за задньою лінією.

34-річна Фліпкенс, яка в 2013 році була 13-ю ракеткою світу, виграла перший сет (7:5) і поступалася американці в другому з рахунком 4:5. Їй надали першу допомогу, але вона все одно не змогла продовжити матч.

Після поєдинку Кенін спробувала втішити бельгійку та побажала їй встигнути відновитися до початку першого турніру Великого шолома в 2021 році – Australian Open стартує 8 лютого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найкраща тенісистка України Еліна Світоліна перемогла у своєму першому поєдинку в Абу-Дабі та зустрінеться з росіянкою Вірою Звонарьовою в наступному раунді. Інші наші співвітчизниці Марта Костюк і Катерина Бондаренко також пробилися до другого етапу змагань.