Українка Костюк зробила камбек і вперше вийшла у півфінал турніру WTA

Українська тенісистка Марта Костюк (№99 у рейтингу) здобула драматичну перемогу в чвертьфіналі турніру WTA в Абу-Дабі проти Сари Соррібес-Тормо (№66) з рахунком 2:1 (0:6, 6:1, 6:4).

Наша співвітчизниця провалила початок поєдинку, програвши сім геймів поспіль, проте потім відповіла суперниці такою самою серією, що дозволило їй опинитися в лідерах уже на початку третього сету. Вирішальний відрізок зустрічі був наповнений помилками з обох сторін. У тенісисток спостерігалися серйозні проблеми з грою на своїх подачах, унаслідок чого Костюк взяла два "своїх" гейми, а іспанська спортсменка – тільки один.

Українка та Соррібес-Тормо не зуміли виконати жодного ейсу (подача на виліт), а наша співвітчизниця допустила три подвійні помилки. Марта виграла 51% очок протягом матчу (74 проти 71).

Костюк, яка вперше у своїй кар'єрі дійшла до півфіналу турніру серії WTA, зіграє в ньому зі своєю співвітчизницею Еліною Світоліною (№5) або росіянкою Веронікою Кудерметовою (№46).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у попередньому раунді найкраща тенісистка України здолала іншу представницю РФ Катерину Александрову.