Титулованiй українській тенісистці пересадять кістковий мозок

Відомої українській тенісистці Олександрі Корашвілі, у якій був діагностований мієлодиспластичний синдром (МДС), пересадять кістковий мозок.

Як повідомила у себе в Facebook 24-річна володарка трьох титулів ITF в одиночному розряді і 14 парних титулів, вона була госпіталізована 7 січня і у неї почався процес трансплантації.

"Нарешті цей день настав. Перший етап – це 6-денна хіміотерапія, вона "вб'є" мій кістковий мозок, щоб в подальшому прижився донорський", – написала Корашвілі.

Олександра Корашвілі Facebook Олександри Корашвілі

Олександрі Корашвілі чекає операція Facebook Олександри Корашвілі

МДС – група гетерогенних клональних захворювань, що характеризується ризиком трансформації в гострий лейкоз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 січня стало відомо, що друга ракетка України і 29-а тенісистка світу Даяна Ястремська попалася на допінгу.