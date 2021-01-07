Титулованной украинской теннисистке пересадят костный мозг

Известной украинской теннисистке Александре Корашвили, у которой был диагностирован миелодиспластическиий синдром (МДС), пересадят костный мозг.

Как сообщила у себя в Facebook 24-летняя обладательница трех титулов ITF в одиночном разряде и 14 парных титулов, она была госпитализирована 7 января и у нее начался процесс трансплантации.

"Наконец-то этот день настал. Первый этап – это 6-дневная химиотерапия, она "убьет" мой костный мозг, чтобы в дальнейшем прижился донорский", – написала Корашвили.

Александра Корашвили Facebook Александры Корашвили

Александре Корашвили предстоит операция Facebook Александры Корашвили

МДС – группа гетерогенных клональных заболеваний, характеризующаяся риском трансформации в острый лейкоз.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 января стало известно, что вторая ракетка Украины и 29-я теннисистка мира Даяна Ястремская попалась на допинге.