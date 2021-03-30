Світоліна зробила камбек і в драматичному стилі вийшла у чвертьфінал турніру в Маямі

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна (№5 у світовому рейтингу) зробила камбек і оформила вихід до чвертьфіналу турніру серії WTA 1000 в Маямі, обігравши чешку Петру Квітову (№10) з рахунком 2:1 (2:6, 7:5, 7:5).

Наша співвітчизниця без шансів програла перший сет, поступившись суперниці за всіма показниками й показавши низький відсоток першої подачі (33%).

У другій партії ситуація на корті змінилася. Світоліна стала частіше влучати й більше не помилялася на "своїх" геймах. За рахунку 5:5 українка зробила брейк, а потім успішно подала на сет і повернулася в гру.

Вирішальний відрізок матчу почався дуже вдало для Еліни. Найімовірніше, Квітова ще морально не відійшла від програшу другої партії, тому віддала нашій співвітчизниці дві своїх подачі, припустившись чималої кількості помилок. Світоліна вигравала з рахунком 3:0 (40:0) і, здавалося, вже не відпустить перемогу, але чеська тенісистка неймовірним чином повернулася в гру і скоротила відставання – 3:1.

Після цього на корті почалися справжні гойдалки, через які передбачити переможця поєдинку було дуже непросто. У найвідповідальніший момент Еліні вдалося взяти нерви й емоції під контроль і довести справу до виходу в чвертьфінал.

У наступному раунді Україні зустрінеться з представницею Латвії Анастасією Севастовою (№57 у рейтингу).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 1/16 фіналу Світоліна у вкрай непростому матчі здолала росіянку Катерину Александрову.