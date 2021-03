Світоліна в непростому матчі обіграла росіянку на престижному турнірі в Майамі

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Майамі з призовим фондом в $ 3 300 000.

У другому колі змагання 5-а ракетка світу в двох сетах за одну годину і 38 хвилин здолала Катерину Александрову (34 WTA) з Челябінська 7:6 (7:1), 6:4.

Поєдинок складався для 26-річної одеситки дуже непросто. У першому сеті наша співвітчизниця вела 4:2, але втратила свою перевагу, довівши партію до тай-брейка.

Схожа ситуація трапилася і в другому сеті. Виграючи 3:1 Світоліна не змогла дотиснути суперницю, дозволивши їй зрівняти рахунок. На щастя, камбек росіянка оформити не змогла. Еліна зробила брейк, довівши матч до перемоги.

