Світоліна у драматичному матчі перемогла росіянку на престижному турнірі в Абу-Дабі

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла чвертьфінал турніру WTA в Абу-Дабі з призовим фондом у $ 565 000.

У поєдинку 1/8 фіналу 26-річна одеситка, посіяна під другим номером, розправилася з Катериною Александрової (№33 WTA) з Росії.

Матч тривав дві з половиною години і завершився з рахунком 2:6, 7:6 (6:5), 6:7 (8:10).

Перша партія стала для першої ракетки України легкою прогулянкою. Світоліна потужними подачами розводила суперницю по кутах корту, вигравши 6:2.

Другий сет став справжньою грою нервів. Тенісистки по черзі брали подачі одна одну, довівши справу до тай-брейка, де впевненіше зіграла росіянка.

У вирішальний партією спортсменка з України "горіла" 1:3, але змогла вирівняти гру. За рахунку 6: 5, у неї був шанс на перемогу, проте Александрова довела справу знову до тай-брейка.

Українка постійно була в ролі наздоганяючої, але змогла відіграти два матчбола опонентки і вирвати перемогу.

Світоліна за зустріч зробила 7 брейкпоинтов з 13, виконала 20 віннеров при 30 невимушених помилках. Росіянка оформила 5 брейків і зробила 57 невимушених помилок.

У чвертьфіналі Еліна битиметься з третьої за рахунком росіянкою – 23-річною Веронікою Кудерметовою з Казані (№46 WTA).

Варто відзначити, що в 1/4 фіналу вийшла і Марта Костюк (№99 WTA). 18-річна киянка у двох сетах (6:1, 6:1) розгромила Тамару Зіданшек (№87) зі Словенії.

Марта Костюк

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 1/16 фіналу Еліна здобула впевнену перемогу над росіянкою Вірою Звонарьовою (6:4, 6:1).

В 1/32 Світоліна з рахунком 6:3, 6:4 здолала Джесіку Пегула (№62).