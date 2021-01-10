Свитолина в драматичном матче победила россиянку на престижном турнире в Абу-Даби

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA в Абу-Даби с призовым фондом в $ 565 000.

В поединке 1/8 финала 26-летняя одесситка, сеяная под вторым номером, расправилась с Екатериной Александровой (№33 WTA) из России.

Матч продлился два с половиной часа и завершился со счетом 2:6, 7:6 (6:5), 6:7 (8:10).

Первая партия стала для первой ракетки Украины легкой прогулкой. Свитолина мощными подачами разводила соперницу по углам корта, выиграв 6:2.

Второй сет стал настоящей игрой нервов. Теннисистки по очереди брали подачи друг друга, доведя дело до тай-брейка, где увереннее сыграла россиянка.

В решающий партией спортсменка из Украины "горела" 1:3, но смогла выровнять игру. При счете 6:5, у нее был шанс на победу, однако Александрова довела дело снова до тай-брейка.

Украинка постоянно была в роли догоняющей, но смогла отыграть два матчбола оппонентки и вырвать победу.

Элина Свитолина

Свитолина за встречу сделала 7 брейкпоинтов из 13, исполнила 20 виннеров при 30 невынужденных ошибках. Россиянка оформила 5 брейков и совершила 57 невынужденных ошибок.

Екатерина Александрова

В четвертьфинале Элина сразится с третьей по счету россиянкой – 23-летней Вероникой Кудерметовой из Казани (№46 WTA).

Стоит отметить, что в 1/4 финала вышла и Марта Костюк (№99 WTA). 18-летняя киевлянка в двух сетах (6:1, 6:1) разгромила Тамару Зиданшек (№87) из Словении.

Марта Костюк

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1/16 финала Элина добыла уверенную победу над россиянкой Верой Звонаревой (6:4, 6:1).

В 1/32 Свитолина со счетом 6:3, 6:4 одолела Джессику Пегулу (№62).