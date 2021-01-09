Кіт став єдиним глядачем на турнірі WTA, вилазячи на корт понявчати. Курйозне відео

Максим Іншаков теніс 20:06, 9.01.2021 Оновлено: 20:13, 9.01.2021

Курйозний момент стався на престижному тенісному турнірі серії WTA в Абу-Дабі, який через коронавіруснi обмеженя проходив без глядачів.

Чи не єдиним уболівальником став кіт, який відвідував матчі впродовж декількох днів. Водночас тварина не обмежувалася трибунами, час вiд часу спускаючись до кортів.

Особливу увагу вусатий уболівальник приділив зустрічі Катерини Александрової iз Заріною Діяс.

У суботу через кота українці Еліні Світолінiй і росіянці Вірі Звонарьовій довелося перегравати брейк-пойнт на самому початку матчу.

З гри Гарбінє Мугуруси і Олександри Сасновіч чорно-білий хижак взагалі відмовився йти.

Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна на турнірі в Абу-Дабі в двох сетах впевнено переграла росіянку Віру Звонарьову.

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