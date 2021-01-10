До української тенісистки під час матчу на корт вийшла 2-річна дочка. Відео

2-річна дочка Єва української тенісистки Катерина Бондаренко стала справжньою зіркою телеефіру на турнірі WTA-500 Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open, що проходить в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів.

Під час матчу другого раунду проти 15-ї ракетки турніру Онж Жабер з Тунісу дівчинка вийшла на корт помахати своїй мамі.

Відзначимо, що підтримка рідних не допомогла 34-річній киянці. У першому сеті вона вела 5:2, але в підсумку поступилася в трьох партіях і припинила боротьбу за трофей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на цьому турнірі продовжують виступати українки Еліна Світоліна і Марта Костюк. Обидві тенісистки пробилися до чвертьфіналу.