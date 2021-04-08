Збірна України з футзалу розгромила Данію у відборі на Євро-2022. Відео

Михайло Морозов Інші види спорту 10:25, 8.04.2021

Збірна України з футзалу здобула розгромну перемогу над Данією в матчі п'ятого туру відбіркового турніру на Євро-2022, який пройшов у Запоріжжі.

Підопічні Олександра Косенка відкрили рахунок на початку зустрічі, але тут же дозволили суперникам відігратися. Номінальні господарі високо пресингували наших співвітчизників і не давали їм створювати небезпечні моменти.

Тиск данців давав свої плоди і призводив до того, що голкіперу Олександру Сухову доводилося кілька разів по-справжньому рятувати команду. Одним з переломних моментів поєдинку став гол збірної України на останніх хвилинах першого тайму після удару зі штрафного.

У другій половині зустрічі наші співвітчизники відразу ж подвоїли перевагу, а потім впевнено довели справу до перемоги.

Данія – Україна 2:6 (1:2, 1:4)

Голи: Фальк, 5, Журба, 40 (автогол) – Педяш, 5, Вейс, 18 (автогол), Абакшина, 21, 26, Фаренюк, 38, 39

Данія: Хог – Ель-Каз, Фальк, Вейс, Скотт-Расмуссен; Андерсен – Лаурсен, Йенсен, Юссеф, Труонг, Хабібі, Йоргенсен, Бадран, Мерлінг Хансен

Україна: Сухов – Разуванов, Корсун, Шотурма, Зварич; Войтович – Малишко, Єрьомін, Лебідь, Микитюк, Абакшин, Журба, Фаренюк, Педяш

Підопічні Косенко посідають друге місце в групі з 6 очками і ведуть боротьбу за пряме потрапляння на чемпіонат Європи. Нагадаємо, що путівку на Євро-2022 отримають переможці груп і 6 найкращих збірних, що посіли друге місце.

Таблиця відбору на Євро-2022
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У четвер, 8 квітня, о 19:00 за київським часом Україна проведе ще один матч проти Данії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першому турі відбору на турнір наші співвітчизники не залишили шансів Албанії, відвантаживши суперникам 10 голів.

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