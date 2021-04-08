Сборная Украины по футзалу разгромила Данию в отборе на Евро-2022. Видео

Сборная Украины по футзалу одержала разгромную победу над Данией в матче пятого тура отборочного турнира на Евро-2022, который прошел в Запорожье.

Подопечные Александра Косенко открыли счет в начале встречи, но тут же позволили соперникам отыграться. Номинальные хозяева высоко прессинговали наших соотечественников и не давали им создавать опасные моменты.

Давление датчан давало свои плоды и приводило к тому, что голкиперу Александру Сухову приходилось несколько раз по-настоящему спасать команду. Одним из переломных моментов поединков стал гол сборной Украины на последних минутах первого тайма после удара со штрафного.

Во второй половине встречи наши соотечественники сразу же удвоили преимущество, а затем уверенно довели дело до победы.

Дания – Украина 2:6 (1:2, 1:4)

Голы: Фальк, 5, Журба, 40 (автогол) – Педяш, 5, Вейс, 18 (автогол), Абакшин, 21, 26, Фаренюк, 38, 39

Дания: Хог – Эль-Каз, Фальк, Вейс, Скотт-Расмуссен; Андерсен – Лаурсен, Йенсен, Юссеф, Труонг, Хабиби, Йоргенсен, Бадран, Мерлинг Хансен

Украина: Сухов – Разуванов, Корсун, Шотурма, Зварич; Войтович – Малышко, Еремин, Лебедь, Микитюк, Абакшин, Журба, Фаренюк, Педяш

Подопечные Косенко занимают второе место в группе с 6 очками и ведут борьбу за прямое попадание на чемпионат Европы. Напомним, что путевку на Евро-2022 получат победители групп и 6 лучших сборных, занявших второе место.

Таблица отбора на Евро-2022 FlashScore

В четверг, 8 апреля, в 19:00 по киевскому времени Украина проведет еще один матч против Дании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом туре отбора на турнир наши соотечественники не оставили шансов Албании, отгрузив соперникам 10 голов.