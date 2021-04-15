Збірна України з футзалу офіційно вийшла на Євро-2022

Збірна України з футзалу завоювала путівку на чемпіонат Європи 2022 року, який пройде в Нідерландах.

Як повідомляється на офіційному сайті УЄФА, наша національна команда потрапила на турнір, ставши однією з шести найкращих збірних, що посіли друге місце у відбірковій групі. Крім України на Євро-2022 також вийшли Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Фінляндія, Грузія, Італія, Казахстан, Нідерланди (господарі), Польща, Португалія (чинні чемпіони), Росія, Словаччина, Словенія та Іспанія.

Останню путівку на турнір, який відбудеться з 19 січня по 6 лютого 2022 року, у стиковому матчі розіграють Сербія та Білорусь.

Відзначимо, що найкращим результатом для збірної України на чемпіонатах Європи з футзалу є друге місце в 2001 і 2003 роках. На Євро-2018 і в чотирьох інших попередніх розіграшах турніру наша національна команда долала груповий етап, але вилітала на стадії чвертьфіналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, підопічні Олександра Косенка не зіграли заключний матч відбору на Євро-2022, оскільки збірна Албанії не змогла прилетіти на поєдинок у Запоріжжі.