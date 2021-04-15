Сборная Украины по футзалу официально вышла на Евро-2022

Сборная Украины по футзалу завоевала путевку на чемпионат Европы 2022 года, который пройдет в Нидерландах.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, наша национальная команда попала на турнир, став одной из шести лучших сборных, занявших второе место в отборочной группе. Кроме Украины на Евро-2022 также пробились Азербайджан, Босния и Герцеговина, Хорватия, Финляндия, Грузия, Италия, Казахстан, Нидерланды (хозяева), Польша, Португалия (действующие чемпионы), Россия, Словакия, Словения и Испания.

Последнюю путевку на турнир, который состоится с 19 января по 6 февраля 2022 года, в стыковом матче разыграют Сербия и Беларусь.

Отметим, что лучшим результатом для сборной Украины на чемпионатах Европы по футзалу является второе место в 2001 и 2003 годах. На Евро-2018 и в четырех других предыдущих розыгрышах турнира наша национальная команда преодолевала групповой этап, но вылетала на стадии четвертьфинала.

Как сообщал OBOZREVATEL, подопечные Александра Косенко не сыграли заключительный матч отбора на Евро-2022, поскольку сборная Албании не смогла прилететь на поединок в Запорожье.