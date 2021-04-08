Матч збірної України у відборі Євро-2022 з футзалу скасовано через страйк

Збірна України з футзалу не зіграє заключний матч відбору на чемпіонату Європи 2022 роки з Албанією, який був запланований на 11 квітня в Запоріжжі і повинен був вiдбутись на паркеті ДС "Юність".

Як повідомляє пресслужба Федерації футзалу Албанії (ФФА), причиною скасування поєдинку стало скасування всіх польотів в міжнародному аеропорту Тирани імені матері Тереза. Збірна повинна була вилетіти в Україну в четвер зранку, проте не змогла це зробити.

ФФА поінформувала УЄФА про ситуацію і неможливiсть поїздки, після чого гра була скасована.

У свою чергу пресслужба української Федерації футзалу офіційною причиною скасування зустрічі назвала "коронавіруснi обмеження".

Як повідомляє агентство Сіньхуа з посиланням на албанські ЗМІ, 68 авіадиспетчерів компанії Albcontrol в середу оголосили страйк через умови праці та скорочення заробітної плати.

Виступаючи на пресконференції в аеропорту, міністерка інфраструктури і енергетики Белінда Баллуку підтвердила, що всі польоти припинені. За словами чиновниці, авіадиспетчери вимагають повного повернення їх колишньої зарплати, яка за останній рік була знижена на 62 відсотки через пандемію COVID-19.

Після чотирьох турів збірна України з футзалу йде на другому місці в групі 1. До фінальної частини Евора-2022 безпосередньо виходять переможці груп і шість найкращих других місць вийдуть. Два найгірших других місця зіграють стиковий матч.

Як повідомляв OBOZREVATEL , напередодні збірна України з футзалу здобула розгромну перемогу над Данією в матчі п'ятого туру відбіркового турніру на Євро-2022 , який пройшов у Запоріжжі.