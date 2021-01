Унікальна культуристка виграла турнір в Китаї і стала знаменитою. Відео

Однонога китайська культуристка Гуй Юна стала справжньою зіркою, коли сенсаційно виграла престижний турнір із бодибілдингу та фітнесу.

Гуй втратила праву кінцівку в 7-річному віці внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Після закінчення навчання Юна вирішила присвятити себе спорту, взявши участь в стрибках в довжину на Паралімпійських іграх 2004 року в Афінах, посівши сьоме місце в своїй категорії. Знаменитість 35-річній унікальній спортсменці принесла перемога на змаганнях, про яку написали всі світові ЗМІ.

VIDEO: Losing a leg did not stop Gui Yuna from achieving her dreams. The 35-year-old former Paralympian has now chosen to take on competitive bodybuilding , and has gone viral on Chinese social media for her positive attitude and inspiring story pic.twitter.com/HtE7nynT5K