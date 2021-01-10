Унікальна культуристка виграла турнір в Китаї і стала знаменитою. Відео

Однонога китайська культуристка Гуй Юна стала справжньою зіркою, коли сенсаційно виграла престижний турнір із бодибілдингу та фітнесу.

Гуй втратила праву кінцівку в 7-річному віці внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Після закінчення навчання Юна вирішила присвятити себе спорту, взявши участь в стрибках в довжину на Паралімпійських іграх 2004 року в Афінах, посівши сьоме місце в своїй категорії. Знаменитість 35-річній унікальній спортсменці принесла перемога на змаганнях, про яку написали всі світові ЗМІ.

VIDEO: Losing a leg did not stop Gui Yuna from achieving her dreams. The 35-year-old former Paralympian has now chosen to take on competitive bodybuilding , and has gone viral on Chinese social media for her positive attitude and inspiring story pic.twitter.com/HtE7nynT5K - AFP News Agency (@AFP) January 7, 2021

За її твердий характер і позитивний настрій вона стала справжньою героїнею в країні, де люди з обмеженими можливостями занадто часто стикаються з серйозними побутовими труднощами в повсякденному житті.

"Можливо, я зайняла перше місце не через свій професіоналізм або м'язи, а через мою впевненість і хоробрість. Я змогла встати на сцені і показувати себе всім", – цитує культуристку Straitstimes.

Гуй майже не пам'ятає фатальний день, коли поверталася із занять і її збила вантажівка. Але вона не може забути, як діти в школі мучили її, відкидаючи милицю або відсуваючи стілець, коли вона сідала.

"Вони назвали мене калікою або триногий котом. В основному це були просто образливі слова, але іноді мені завдавали і фізичне насильство. У перший раз, коли вони змусили мене впасти, я плакала. Потім я звикла до цього. Я подумала: "Ви можете залякувати мене, як хочете, але зі мною все буде в порядку, тому що у мене хоробре серце", – сказала Гуй зі сльозами на очах.

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