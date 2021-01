Уникальная культуристка выиграла турнир в Китае и стала знаменитой. Видео

Одноногая китайская культуристка Гуй Юна стала настоящей звездой, когда сенсационно выиграла престижный турнир по бодибилдингу и фитнесу.

Гуй потеряла правую конечность в 7-летнем возрасте в результате дорожно-транспортного происшествия.

После окончания учебы Юна решила посвятить себя спорту, приняв участие в прыжках в длину на Паралимпийских играх 2004 года в Афинах, заняв седьмое место в своей категории. Знаменитость 35-летней уникальной спортсменке принесла победа на соревнованиях, о которой написали все мировые СМИ.

VIDEO: Losing a leg did not stop Gui Yuna from achieving her dreams. The 35-year-old former Paralympian has now chosen to take on competitive bodybuilding, and has gone viral on Chinese social media for her positive attitude and inspiring story pic.twitter.com/HtE7nynT5K