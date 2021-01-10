Уникальная культуристка выиграла турнир в Китае и стала знаменитой. Видео

Одноногая китайская культуристка Гуй Юна стала настоящей звездой, когда сенсационно выиграла престижный турнир по бодибилдингу и фитнесу.

Гуй потеряла правую конечность в 7-летнем возрасте в результате дорожно-транспортного происшествия.

После окончания учебы Юна решила посвятить себя спорту, приняв участие в прыжках в длину на Паралимпийских играх 2004 года в Афинах, заняв седьмое место в своей категории. Знаменитость 35-летней уникальной спортсменке принесла победа на соревнованиях, о которой написали все мировые СМИ.

VIDEO: Losing a leg did not stop Gui Yuna from achieving her dreams. The 35-year-old former Paralympian has now chosen to take on competitive bodybuilding, and has gone viral on Chinese social media for her positive attitude and inspiring story pic.twitter.com/HtE7nynT5K — AFP News Agency (@AFP) January 7, 2021

За ее твердый характер и позитивный настрой она стала настоящей героиней в стране, где люди с ограниченными возможностями слишком часто сталкиваются с серьезными бытовыми трудностями в повседневной жизни.

"Возможно, я заняла первое место не из-за своего профессионализма или мускулов, а из-за моей уверенности и храбрости. Я смогла встать на сцене и показывать себя всем", – цитирует культуристку Straitstimes.

Гуй почти не помнит роковой день, когда возвращалась с занятий и ее сбил грузовик. Но она не может забыть, как дети в школе мучили ее, отбрасывая костыль или отодвигая стул, когда она садилась.

"Они назвали меня калекой или трехногим котом. В основном это были просто оскорбительные слова, но иногда мне причиняли и физическое насилие. В первый раз, когда они заставили меня упасть, я плакала. Потом я привыкла к этому. Я подумала: "Вы можете запугивать меня, как хотите, но со мной все будет в порядке, потому что у меня храброе сердце", – сказала Гуй со слезами на глазах.

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