Український чемпіон Європи Чумак прокоментував свій пост про згорілу Москву

Український чемпіон Європи з важкої атлетики Дмитро Чумак заявив, що в його словах про згорілу Москву не було жодних слів агресії або закликів спалити столицю РФ.

У коментарі виданню Tribuna спортсмен пояснив, що його публікація в Instagram була лише "тролінгом Кремля для українців".

"По-перше, ця цитата з пісні російського гурту "Ленінград". По-друге, це був усього лише тролінг Кремля, не більше того. Тут не було жодних закликів до дій, до того, щоб спалити Москву. І не було настільки агресивно-ворожих настроїв щодо Москви. Просто річ в тому, що росіяни не знають про жодну війну. Вони шоковані, чому українці так не люблять Крим і такого "шановного", "великого", "хорошого", "доброго", "щирого" та "політично-правильного" Путіна. Тому що там немає жодних новин про війну. Тому вони не розуміють. А це просто був тролінг Кремля для українців. Хтось розуміє, в чому справа, хтось – ні. Мене ставлення росіян не особливо цікавить", – заявив Чумак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро переміг на московському ЧЄ з важкої атлетики в категорії до 109 кг, ставши найкращим у поштовху і за сумою двоборства.

У підсумковому заліку наша національна команда посіла перше місце.