"Шахтар" поставив "Реал" на коліна, а українець став найсильнішою людиною у світі. Топ спортивних перемог країни-2020

Пандемія коронавірусу, що неабияк зіпсувала враження про 2020-й, відбилася буквально на всіх сферах життя. І спорт не став винятком. Через COVID-19 перенесли Олімпійські ігри і Євро-2020 з футболу, а безліч змагань зробили закритими для вболівальників. Але навіть ці корективи не завадили українським спортсменам "запалити" рік своїми перемогами.

Їхні результати перевершили всі очікування. Показово, що не тільки в індивідуальних видах спорту, але й у командних, де особливо запам'яталися перемоги збірної України з футболу та донецького "Шахтаря". Підтвердили свій високий клас зірка дзюдо Дарина Білодід і тенісистка Еліна Світоліна.

Підбиваючи підсумки року, що минає, OBOZREVATEL представляє добірку головних перемог України в спорті.

УКРАЇНА – ІСПАНІЯ В ЛІЗІ НАЦІЙ

13 жовтня на НСК "Олімпійський" відбулася історична подія. Національна футбольна команда в матчі Ліги націй сенсаційно обіграла іспанців – 1:0.

Першу перемогу над трикратними чемпіонами Європи "жовто-синім" приніс капітан київського "Динамо" Віктор Циганков.

Шкода, але цей успіх не дозволив українцям зберегти (на цю мить) прописку в дивізіоні А турніру через "кабінетну" поразку збірній Швейцарії, коли нашим присудили технічні 0:3 після рішення головлікаря Люцерна, який закрив команду на карантин.

БАСКЕТБОЛІСТИ ВИЙШЛИ НА ЧЄ

Українська збірна достроково забезпечила собі участь у Євробаскеті-2022, який приймуть Німеччина, Грузія, Італія і Чехія.

Команда Айнарса Багатскіса обіграла в так званій бульбашці в Словенії збірну Австрії – 70:67, і вийшла на першість континенту за два тури до завершення кваліфікаційного турніру.

Українці перемогли Австрію і вийшли на Євробаскет-2022. FIBA

УКРАЇНЕЦЬ – НАЙСИЛЬНІША ЛЮДИНА СВІТУ

24-річний киянин Олексій Новіков сенсаційно виграв World's Strongest Man 2020, який у середині листопада проходив в американській Флориді.

Українець став наймолодшим атлетом, який здобув титул найсильнішої людини планети. Він також установив рекорд у становій тязі, піднявши штангу вагою 537,5 кг.

ДВА ТИТУЛИ СВІТОЛІНОЇ

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна в зім'ятому через коронавірус сезоні все ж зуміла виграти два престижних турніри.

Перша ракетка країни на початку березня перемогла на змаганнях у мексиканському Монтерреї, а з відновленням сезону у вересні була найсильнішою в Страсбургу.

Нинішній рік Еліна завершила на п'ятій сходинці світового рейтингу, заробивши 625 тисяч доларів призових.

Світоліна після перемоги на турнірі в Монтерреї. Abierto GNP Seguros

БІЛОДІД – ДЗЮДОЇСТКА РОКУ

Дзюдоїсти також сильно постраждали від пандемії коронавірусу. З 19 запланованих змагань відбулося всього 4.

На одному з них – етапі Гран-прі в Парижі – дворазова чемпіонка світу Дар'я Білодід здобула феєричну перемогу. Також в активі українки "бронза" в Будапешті. До того ж там вона виступала в новій для себе ваговій категорії до 52 кг.

Дар'ю Білодід названо найкращою дзюдоїсткою світу. ijf.org

Завдяки цьому Білодід було названо найкращою дзюдоїсткою світу 2019-2020 років.

РЕКОРД РОМАНЧУКА

24-річний Максим Романчук, який два роки тому взяв "золото" на чемпіонаті Європи з плавання, цього року підтвердив свій високий клас.

Спортсмен із Рівного в листопаді переміг на етапі International Swimming League в Неаполі. Водночас наш плавець установив новий рекорд Європи на дистанції 800 метрів вільним стилем.

Цікаво, що попереднє найвище досягнення трималося вісім років, а Михайло поліпшив його на три секунди.

ПЕРШІСТЬ БЕХ-РОМАНЧУК

Спортсменка Марина Бех (дружина Михайла Романчука), яка виступає в стрибках у довжину, 2020-го року відзначилася грандіозною перемогою.

Бех-Романчук виграла звання найкращої стрибунки року в довжину. instagram.com/diamondleagueathletics/

Українка була удостоєна звання найкращої атлетки планети в своїй дисципліні. Це сталося завдяки успіхам Марини на різних турнірах. Зокрема наша стрибунка була найсильнішою на етапі Діамантової ліги в Катарі, де стрибнула на 6 метрів 91 сантиметр.

"ШАХТАР" – "РЕАЛ" У ЛІЗІ ЧЕМПІОНІВ

Донецька команда 2020 року пробилася до напівфіналу Ліги Європи, проте більше запам'яталася виступом у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів.

"Шахтар" взяв шість очок у двох матчах з "Реалом".

"Гірники" втрапили до "групи смерті" з мадридським "Реалом", міланським "Інтером" та менхенгладбаською "Боруссією", де українцям відводили роль аутсайдера.

Однак уже в першому матчі "Шахтар", ослаблений спалахом коронавірусу, здобув історичну першу перемогу над "Реалом" – 2:3 в гостях. "Вершкові" розраховували на реванш у Києві, алей й тут "оранжево-чорні" були сильнішими – 2:0.

СТРИБКИ У ВИСОТУ ЗА УКРАЇНКАМИ

Наші спортсменки Ярослава Магучіх і Юлія Левченко можуть сміливо записати собі нинішній "рваний" сезон в актив. На двох поспіль етапах Діамантової ліги українки розігрували між собою "золото".

Юлія Левченко підтвердила високий клас. instagram.com/diamondleagueathletics/

Цікаво, що обидва рази сильнішою була Магучіх. До того ж у Монако обидві взяли планку на висоті 1,98 м, але Левченко знадобилося більше спроб. А в Стокгольмі Ярослава здобула чисту перемогу, стрибнувши на два метри, тоді як її партнерка по збірній спинилася на тих таки 1,98.

Ярослава Магучіх взяла два "золота" Діамантової ліги. instagram.com/diamondleagueathletics/

ПОВЕРНЕННЯ "ДИНАМО" ДО ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ

Напередодні старту нового сезону керівництво киян ухвалило революційне рішення – запросити в команду екстренера "Шахтаря" румуна Мірчу Луческу.

Цей хід був різко сприйнятий ультрас "біло-синіх", які повстали проти президента Ігоря Суркіса і самого тренера. Але розрахунок босів "Динамо" виправдав себе майже на 100%.

Через три з половиною роки віцечемпіони країни повернулися до Ліги чемпіонів, де в групі з "Ювентусом", "Барселоною" та "Ференцварошем" посіли третє місце і вийшли до плей-оф Ліги Європи. Це принесло динамівцям солідні преміальні в розмірі 35,5 мільйонів євро.