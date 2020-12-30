"Шахтер" поставил "Реал" на колени, а украинец стал самым сильным человеком в мире. Топ спортивных побед страны-2020

Пандемия коронавируса, которая изрядно подпортила впечатление о 2020-м, отразилась буквально на всех сферах жизни. И спорт не стал исключением. Из-за COVID-19 перенесли Олимпийские игры и Евро-2020 по футболу, а множество соревнований сделали закрытыми для болельщиков. Но даже эти коррективы не помешали украинским спортсменам "зажечь" год своими победами.

Их результаты превзошли все ожидания. Причем, не только в индивидуальных видах спорта, но и в командных, где особенно запомнились победы сборной Украины по футболу и донецкого "Шахтера". Подтвердили свой высокий класс звезда дзюдо Дарья Белодед и теннисистка Элина Свитолина.

Подводя итоги уходящего года, OBOZREVATEL представляет подборку главных побед Украины в спорте.

УКРАИНА – ИСПАНИЯ В ЛИГЕ НАЦИЙ

13 октября на НСК "Олимпийский" произошло историческое событие. Национальная футбольная команда в матче Лиги наций сенсационно обыграла испанцев – 1:0.

Первую победу над трехкратными чемпионами Европы "желто-синим" принес капитан киевского "Динамо" Виктор Цыганков.

Жаль, но этот успех не позволил украинцам сохранить (на данный момент) прописку в дивизионе А турнира из-за "кабинетного" поражения сборной Швейцарии, когда нашим присудили технические 0:3 после решения главврача Люцерна, закрывшего команду на карантин.

БАСКЕТБОЛИСТЫ ВЫШЛИ НА ЧЕ

Украинская сборная досрочно обеспечила себе участие в Евробаскете-2022, который примут Германия, Грузия, Италия и Чехия.

Команда Айнарса Багатскиса обыграла в так называемом пузыре в Словении сборную Австрии – 70:67, и вышла на первенство континента за два тура до завершения квалификационного турнира.

Украинцы победили Австрию и вышли на Евробаскет-2022. FIBA

УКРАИНЕЦ – САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК МИРА

24-летний киевлянин Алексей Новиков сенсационно выиграл World’s Strongest Man 2020, который в середине ноября проходил в американской Флориде.

Украинец стал самым молодым атлетом, который добыл титул сильнейшего человека планеты. Он также установил рекорд в становой тяге, подняв штангу весом 537,5 кг.

ДВА ТИТУЛА СВИТОЛИНОЙ

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина в скомканном из-за коронавируса сезоне все же сумела выиграть два престижных турнира.

Первая ракетка страны в начале марта победила на турнире в мексиканском Монтеррее, а с возобновлением сезона в сентябре была сильнейшей в Страсбурге.

Нынешний год Элина завершила на пятой строчке мирового рейтинга, заработав 625 тысяч долларов призовых.

Свитолина после победы на турнире в Монтеррее. Abierto GNP Seguros

БЕЛОДЕД – ДЗЮДОИСТКА ГОДА

Дзюдоисты также сильно пострадали от пандемии коронавируса. Из 19 запланированных соревнований состоялось всего 4.

На одном из них – этапе Гран-при в Париже – двукратная чемпионка мира Дария Белодед одержала феерическую победу. Также в активе украинки "бронза" в Будапеште. Причем там она выступала в новой для себя весовой категории до 52 кг.

Дарья Белодед названа лучшей дзюдоисткой мира. ijf.org

Благодаря этому Белодед была названа лучшей дзюдоисткой мира 2019-2020 годов.

РЕКОРД РОМАНЧУКА

24-летний Максим Романчук, который два года назад взял "золото" на чемпионате Европы по плаванию, в нынешнем году подтвердил свой высокий класс.

Спортсмен из Ривне в ноябре победил на этапе International Swimming League в Неаполе. При этом наш пловец установил новый рекорд Европы на дистанции 800 метров вольным стилем.

Примечательно, что предыдущее наивысшее достижение держалось восемь лет, а Михаил улучшил его на три секунды.

ПЕРВЕНСТВО БЕХ-РОМАНЧУК

Спортсменка Марина Бех (супруга Михаила Романчука), которая выступает в прыжках в длину, в 2020-м году отметилась грандиозной победой.

Бех-Романчук выиграла звание лучшей прыгуньи года в длину. instagram.com/diamondleagueathletics/

Украинка была удостоена звания лучшей атлетки планеты в своей дисциплине. Это произошло благодаря успехам Марины на различных турнирах. В частности наша прыгунья была сильнейшей на этапе Бриллиантовой лиги в Катаре, где прыгнула на 6 метров 91 сантиметр.

"ШАХТЕР" – "РЕАЛ" В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

Донецкая команда в 2020 году пробилась в полуфинал Лиги Европы, однако больше запомнилась выступлением в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

"Шахтер" взял шесть очков в двух матчах с "Реалом".

"Горняки" угодили в "группу смерти" с мадридским "Реалом", миланским "Интером" и менхенгладбахской "Боруссией", где украинцам отводили роль аутсайдера.

Однако уже в первом матче "Шахтер", ослабленный вспышкой коронавируса, добыл историческую первую победу над "Реалом" – 2:3 в гостях. "Сливочные" рассчитывали на реванш в Киеве, но и здесь "оранжево-черные" оказались сильнее – 2:0.

ПРЫЖКИ В ВЫСОТУ ЗА УКРАИНКАМИ

Наши спортсменки Ярослава Магучих и Юлия Левченко могут смело записать себе нынешний "рваный" сезон в актив. На двух подряд этапах Бриллиантовой лиги украинки разыгрывали между собой "золото".

Юлия Левченко подтвердила высокий класс. instagram.com/diamondleagueathletics/

Интересно, что оба раза сильнее оказывалась Магучих. Причем в Монако обе взяли планку на высоте 1,98 м, но Левченко понадобилось больше попыток. А в Стокгольме Ярослава одержала чистую победу, прыгнув на два метра, тогда как ее партнерша по сборной остановилось на тех же 1,98.

Ярослава Магучих взяла два "золота" Бриллиантовой лиги. instagram.com/diamondleagueathletics/

ВОЗВРАЩЕНИЕ "ДИНАМО" В ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ

Накануне старта нового сезона руководство киевлян приняло революционное решение – пригласить в команду экс-тренера "Шахтера" румына Мирчу Луческу.

Этот ход был в штыки принят ультрас "бело-синих", которые ополчились против президента Игоря Суркиса и самого тренера. Но расчет боссов "Динамо" оправдал себя практически на 100%.

Спустя три с половиной года вице-чемпионы страны вернулись в Лигу чемпионов, где в группе с "Ювентусом", "Барселоной" и "Ференцварошем" заняли третье место и вышли в плей-офф Лиги Европы. Это принесло динамовцам солидные премиальные в размере 35,5 миллионов евро.