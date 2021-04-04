У Росії дах арени впав на спортсменів під час турніру. Момент потрапив на відео

У російському Кірові під час під час дитячих змагань з легкої атлетики в легкоатлетичному манежі "Вереснікі" частина покрівлі звалилася на спортсменів, повідомляє пресслужба регіональної прокуратури.

На відео видно, що обвал стався в той момент, коли по біговій доріжці пробігало кілька спортсменів. Накопичена на даху тала вода хлинула всередину приміщення. Відомостей про постраждалих не надходило.

Керівництво комплексу відразу заявило, це не пов'язано з опадами, тому що сніг з даху прибирали регулярно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на будівництві стадіону "Волгоград Арена", який приймав матчі чемпіонату світу з футболу-2018, сталася надзвичайна подія. Під час робіт звалилося перекриття другого поверху.