Стало відомо, коли Україна може провести Олімпіаду

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що наша країна націлена на проведення Олімпійських ігор 2030 або 2032 року.

Чиновник вважає, що через 10 років у нас в країні буде розвиток і Україна буде здатна провести Олімпійські ігри.

"Ми дивимося на 2030 і 2032 роки. Оцінюємо, де проводити в Україні, скільки це коштуватиме. Більше дивимося на зимову Олімпіаду. Обговорюємо також Юнацькі Олімпійські ігри, або відразу амбітна мета – доросла Олімпіада", – цитує Гутцайта Суспільне.

За словами Вадима Марковича, ця амбітна мета допоможе створити робочі місця.

"Ми будуватимемо інфраструктуру, будемо залучати всіх, щоб люди не виїжджали за кордон, а працювали в Україні для побудови спортивних об'єктів. До нас приїжджатимуть туристи", – заявив Гутцайт.

Зазначимо, що господар зимової Олімпіади-2030 стане відомим у 2023 році. До 2025 року визначиться місце проведення літньої Олімпіади-2032.

Своє бажання провести ОІ-2030 вже висловили Японія (Саппоро) та США (Солт-Лейк Сіті). Також спільну заявку подали Іспанія, Андорра і Франція (Барселона-Піренеї).

Боротьба за право прийняти Олімпіду-2032 буде вестися між такими країнами, як Індія (Мумбаї), Індонезія (Джакарта), Катар (Доха), Німеччина (Рейнсько-Рурська область), Іспанія (Мадрид) і Австралія (Квінзленд).

Раніше Гутцайт розповів, що президент країни Володимир Зеленський поставив йому завдання привезти Олімпійські ігри в Україну.