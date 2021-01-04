Стало відомо, коли Україна може провести Олімпіаду

Максим Іншаков Інші види спорту 22:09, 4.01.2021 Оновлено: 22:29, 4.01.2021

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що наша країна націлена на проведення Олімпійських ігор 2030 або 2032 року.

Чиновник вважає, що через 10 років у нас в країні буде розвиток і Україна буде здатна провести Олімпійські ігри.

"Ми дивимося на 2030 і 2032 роки. Оцінюємо, де проводити в Україні, скільки це коштуватиме. Більше дивимося на зимову Олімпіаду. Обговорюємо також Юнацькі Олімпійські ігри, або відразу амбітна мета – доросла Олімпіада", – цитує Гутцайта Суспільне.

За словами Вадима Марковича, ця амбітна мета допоможе створити робочі місця.

"Ми будуватимемо інфраструктуру, будемо залучати всіх, щоб люди не виїжджали за кордон, а працювали в Україні для побудови спортивних об'єктів. До нас приїжджатимуть туристи", – заявив Гутцайт.

Зазначимо, що господар зимової Олімпіади-2030 стане відомим у 2023 році. До 2025 року визначиться місце проведення літньої Олімпіади-2032.

Своє бажання провести ОІ-2030 вже висловили Японія (Саппоро) та США (Солт-Лейк Сіті). Також спільну заявку подали Іспанія, Андорра і Франція (Барселона-Піренеї).

Боротьба за право прийняти Олімпіду-2032 буде вестися між такими країнами, як Індія (Мумбаї), Індонезія (Джакарта), Катар (Доха), Німеччина (Рейнсько-Рурська область), Іспанія (Мадрид) і Австралія (Квінзленд).

Раніше Гутцайт розповів, що президент країни Володимир Зеленський поставив йому завдання привезти Олімпійські ігри в Україну.

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