Стало известно, когда Украина может провести Олимпиаду

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что наша страна нацелена на проведение Олимпийских игр 2030 или 2032 года.

Чиновник считает, что через 10 лет у нас в стране будет развитие и Украина будет способна провести Олимпийские игры.

"Мы смотрим на 2030 и 2032 годы. Оцениваем, где проводить в Украине, сколько это будет стоить. Более смотрим на змнюю Олимпиаду. Обсуждаем также Юношеские Олимпийские игры, или сразу амбициозная цель – взрослая Олимпиада", – цитирует Гутцайта Суспильне.

По словам Вадима Марковича, эта амбициозная цель поможет создать рабочие места.

"Мы будем строить инфраструктуру, будем привлекать всех, чтобы люди не уезжали за границу, а работали в Украине для построения спортивных объектов. К нам будут приезжать туристы", – заявил Гутцайт.

Отметим, что хозяин зимней Олимпиады-2030 станет известен в 2023 году. К 2025 году определится место проведения летней Олимпиады-2032.

Свое желание провести ОИ-2030 уже высказали Япония (Саппоро) и США (Солт-Лейк Сити). Также совместную заявку подали Испания, Андорра и Франция (Барселона-Пиренеи).

Борьба за право принять Олимпиду-2032 будет вестись между такими странами, как Индия (Мумбаи), Индонезия (Джакарта), Катар (Доха), Германия (Рейнско-Рурская область), Испания (Мадрид) и Австралия (Квинзленд).

Ранее Гутцайт рассказал, что президент страны Владимир Зеленский поставил ему задачу привезти Олимпийские игры в Украину.