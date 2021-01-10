Французький регбіст заробив найкурйозніше вилучення за рік. Відео

Регбіст "Невіра" Хосайя Райсуке отримав безглузде вилучення в матчі проти "Безьє". Інцидент стався в поєдинку другого дивізіону чемпіонату Франції.

Після того, як суддя зарахував гол його командi, нападник "Невіра" відсвяткував перемогу над "Безьє", піднявши рефері в повітря.

Суддя не оцінив такий порив любові і показав Райсуке червону картку.

Цей епізод викликав викликав бурхливу реакцію в обох командах. Від незвичайних дій свого гравця прийшов в лють навіть головний тренер "Невіра" Ксав'є Пемея.

26-річному фіджійцю, який приєднався до "Невера" в 2017 році, тепер загрожує тривала дискваліфікація.

"Така поведінка неприпустима. Він буде покараний дисциплінарним комітетом ліги. Я розберуся з ним. Я не можу з цим погодитися. Те, що сталося в кінці, було дуже погано", – зазначив Пемея.

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