Французский регбист заработал самое курьезное удаление в году. Видео

Максим Иншаков Другие виды спорта 12:36, 10.01.2021 Обновлено: 12:42, 10.01.2021

Регбист "Невера" Хосайя Райсуке получил нелепое удаление в матче против "Безье". Инцидент произошел в поединке второго дивизиона чемпионата Франции.

После того, как судья засчитал гол его команде, нападающий "Невера" отпраздновал победу над Безье, подняв рефери в воздух.

Судья не оценил такой порыв любви и показал Райсуке красную карточку.

Этот эпизод вызвал вызвал бурную реакцию в обеих командах. От необычных действий своего игрока пришел в ярость даже главный тренер "Невера" Ксавье Пемея.

26-летнему фиджийцу, который присоединился к "Неверу" в 2017 году, теперь грозит длительная дисквалификация.

"Такое поведение недопустимо. Он будет наказан дисциплинарным комитетом лиги. Я разберусь с ним. Я не могу с этим согласиться. То, что случилось в конце, было очень плохо", – отметил Пемея.

Как сообщал OBOZREVATEL, девушка-волонтер сделала предложение руки и сердца участнице сборной Бразилии по регби после матча на Олимпиаде.

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