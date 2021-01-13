Призер Олімпіади помер у Росії від коронавiрусу

Срібний призер Олімпійських ігор 1972 року, чемпіон світу, дворазовий чемпіон Європи (1969 і 1972 рр.), неодноразовий чемпіон і призер чемпіонатів СРСР із вільної боротьби Геннадій Страхов помер у віці 76 років.

Як повідомляє пресслужба Федерації спортивної боротьби, титулований росіянин помер через ускладнення на тлі коронавiрусу. Страхова не стало ще 30 грудня, однак громадськість дізналася про це лише 12 січня.

Страхов народився в Москві в 1944 році. Вперше досяг успіху на Спартакіаді народів СРСР у 1967 році, залишившись четвертим, але вже в 1969 році став чемпіоном СРСР і наступного року повторив успіх, а також став чемпіоном Європи.

Був в олімпійській команді. На літніх Олімпійських іграх 1972 року в Мюнхені боровся у ваговій категорії до 90 кілограмів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 грудня відомий український борець Георгій Манучарян помер у Харкові від ускладнень, зумовлених коронавiрусною інфекцією.