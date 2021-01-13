Призер Олимпиады умер в России от коронавируса

Серебряный призер Олимпийских игр 1972 года, чемпион мира, двукратный чемпион Европы (1969 и 1972 года), неоднократный чемпион и призер чемпионатов СССР по вольной борьбе Геннадий Страхов умер в возрасте 76 лет.

Как сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы, титулованный россиянин скончался из-за осложнений на фоне коронавируса. Страхова не стало еще 30 декабря, однако общественность узнала об этом лишь 12 января.

Страхов родился в Москве в 1944 году. Впервые достиг успеха на Спартакиаде народов СССР в 1967 году, оставшись четвертым, но уже в 1969 году стал чемпионом СССР и в следующем году повторил успех, а также стал чемпионом Европы.

Был включен в олимпийскую команду. На летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене боролся в весовой категории до 90 килограммов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 декабря известный украинский борец Георгий Манучарян скончался в Харькове от осложнений, вызванной коронавирусной инфекцией.