Новини спорту 5 квітня: в Еквадорі після нокауту помер кікбоксер

Олександр Чеканов Інші види спорту 09:11, 6.04.2021 Оновлено: 09:27, 6.04.2021

Колишній футболіст київського "Динамо" Тарас Михалик розповів, чому не поїхав з Росії на початку війни на Донбасі, а в Еквадорі після глибокого нокауту помер кікбоксер Хоель Кауаскі.

Крім того, український футболіст Назарій Русин зіткнувся з серйозними проблемами в Польщі.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 5 квітня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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