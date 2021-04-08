Матч збірної України у відборі Євро-2022 з футзалу скасовано через страйк

Збірна України з футзалу не зіграє заключний матч відбору на чемпіонату Європи 2022 року з Албанією, який було заплановано на 11 квітня в Запоріжжі, він мав вiдбутися на паркеті ДС "Юність".

Як повідомляє пресслужба Федерації футзалу Албанії (ФФА), причиною скасування поєдинку стало скасування всіх польотів у міжнародному аеропорту Тирани імені матері Тереза. Збірна мала вилетіти в Україну в четвер зранку, проте не змогла це зробити.

ФФА поінформувала УЄФА про ситуацію і неможливiсть поїздки, після чого гру було скасовано.

Зі свого боку пресслужба української Федерації футзалу офіційною причиною скасування зустрічі назвала "коронавіруснi обмеження".

Як повідомляє агентство Сіньхуа з посиланням на албанські ЗМІ, 68 авіадиспетчерів компанії Albcontrol у середу оголосили страйк через умови праці та скорочення заробітної плати.

Виступаючи на пресконференції в аеропорту, міністерка інфраструктури й енергетики Белінда Баллуку підтвердила, що всі польоти припинено. За словами чиновниці, авіадиспетчери вимагають повного повернення їхньої колишньої зарплати, яку за останній рік було знижено на 62 відсотки через пандемію COVID-19.

Після чотирьох турів збірна України з футзалу йде на другому місці в групі 1. До фінальної частини Євро-2022 безпосередньо виходять переможці груп і шість найкращих других місць. Два найгірші другі місця зіграють стиковий матч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні збірна України з футзалу здобула розгромну перемогу над Данією в матчі п'ятого туру відбіркового турніру на Євро-2022, який пройшов у Запоріжжі.