Матч сборной Украины в отборе Евро-2022 по футзалу отменен из-за забастовки

Сборная Украины по футзалу не сыграет заключительный матч отбора на чемпионата Европы 2022 года с Албанией, который был запланирован на 11 апреля в Запорожье и должен был пройти на паркете ДС "Юность".

Как сообщает пресс-служба Федерации футзала Албании (ФФА), причиной отмена поединка стала отмена всех полетов в международном аэропорту Тираны имени матери Тереза. Сборная должна была вылететь в Украину в четверг утром, однако не смогла это сделать.

ФФА проинформировала УЕФА о ситуации и невозможности поездки, после чего игра была отменена.

В свою очередь пресс-служба украинской Федерации футзала официальной причиной отмены встречи назвала "коронавирусные ограничения".

Как сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на албанские СМИ, 68 авиадиспетчеров компании Albcontrol в среду объявили забастовку из-за условий труда и сокращения заработной платы.

Выступая на пресс-конференции в аэропорту, министр инфраструктуры и энергетики Белинда Баллуку подтвердила, что все полеты приостановлены. По словам чиновницы, авиадиспетчеры требуют полного возврата их прежней зарплаты, которая за последний год была снижена на 62 процента из-за пандемии COVID-19.

После четырех туров сборная Украины по футзалу идет на втором месте в группе 1. В финальную часть Евор-2022 напрямую выходят победители групп и шесть лучших вторых мест выйдут. Два худших вторых места сыграют стыковой матч.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне сборная Украины по футзалу одержала разгромную победу над Данией в матче пятого тура отборочного турнира на Евро-2022, который прошел в Запорожье.