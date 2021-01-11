Кафельников про російський "Супутник V": сказали б вакцинуватися, пішов би зі збірної

Найтитулованіший тенісист в історії Росії Євген Кафельников закликав спортсменів з РФ не вакцинуватися від коронавірусу препаратом "Супутник V".

Про це колишня перша ракетка світу заявив в коментарі порталу Sport24. Євген висміяв заяви російської влади про якість вакцини та зазначив, що пішов би зі збірної, якби його змушували приймати "Супутник V".

"Нехай футболісти вакцинуються, але головне, щоб не "Супутником V". На місці спортсменів я б відмовився від цієї вакцини. Якби мені в ультимативній формі сказали зробити це, то я б пішов зі збірної. Хтось каже, що "Супутник V" – хороший. А як найкращий аргумент на користь нашого препарату наводять те, що від нього гірше не стає. Ось це бісить найбільше", – сказав Кафельников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Російська Федерація намагалася зареєструвати в Україні вакцину від коронавірусу "Супутник V".