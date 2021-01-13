Чемпіона Росії, який звинувачував суперників у шахрайстві, самого зловили на обмані. Відеофакт

Знаменитого російського гонщика Сергія Карякіна зловили на шахрайстві на ралі-марафоні "Дакар"-2021.

Сергій Карякін

На відео, яке у себе в Instagram розмістив журналіст Ібрагім Аль-Зубаїді із Саудівської Аравії, видно, як джип одного з глядачів тягне на буксирі квадроцикл 29-річного Карякіна, що є порушенням правил.

"Росіянин Сергій Карякін, який стверджував, що саудівський учасник Салех Аль-Саїф дістав незаконну допомогу на "Дакарі"-2021, сам мав незаконну допомогу! Становище Сергія буде дуже неприємним після цього відео", – написав Аль-Зубаїді.

Раніше переможець "Дакар"-2017 і чемпіон Росії з трофі-рейдів на ATV звинуватив одного із суперників зі Саудівської Аравії в тому, що його екіпажу надають сторонню допомогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні минулого року знаменитий гонщик помер у себе на батьківщині внаслiдок травм, отриманих в аварії на ралі "Дакар" у Саудівській Аравії. До 48-річного спортсмена застосували евтаназію.