Чемпиона России, обвинявшего соперников в жульничестве, самого словили на обмане. Видеофакт

Знаменитого российского гонщика Сергея Карякина словили на жульничестве на ралли-марафоне "Дакар"-2021.

Сергей Карякин

На видео, которое у себя в Instagram разместил журналист Ибрахима Аль-Зубаиди из Саудовской Аравии видно, как джип одного из зрителей тянет на

буксире квадроцикл 29-летнего Карякина, что является нарушением правил.

"Россиянин Сергей Карякин, который утверждал, что саудовский участник Салех Аль-Саиф получил незаконную помощь на "Дакаре"-2021 сам получил незаконную помощь! Положение Сергея будет очень неприятным после этого видео", — написал Аль-Зубаиди.

Ранее победитель "Дакар"-2017 и чемпион России по трофи-рейдам на ATV обвинил одного из соперников из Саудовской Аравию, в том, что его экипажу оказывают постороннюю помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе прошлого года знаменитый гонщик умер у себя на родине в результате травм, полученных в аварии на ралли "Дакар" в Саудовской Аравии. К 48-летнему спортсмену была применена эвтаназия.