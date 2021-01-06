'Вовки' здійснили камбек з 0:2, але поступилися 'Білому Барсу' по буллітам в УХЛ

6 січня, в Білій Церкві відбувся черговий поєдинок 23-го туру УХЛ Паріматч, в якому "Білий Барс" на своєму майданчику приймав київських "Крижаних Вовків".

У першому періоді "Барси" повністю переграли "Вовків". Вже на 90 секунді зустрічі в першій же гольовій атаці господарі закинули шайбу. Свій момент реалізував Качан. Через три хвилини Мороз виходив на побачення з воротарем "Вовків" Стельмахом, але киян підстрахувала стійка.

Білоцерківці не зменшували обертів, продовжували насідати на ворота суперників і в результаті домоглися свого, реалізувавши більшість. Точним кидком з передачі Благого відзначився Даниленко.

У другій двадцятихвилинці ситуація на майданчику істотно змінилася. Гості з перших же секунд заграли активно попереду і за дві хвилини створили два гольові моменти. Спочатку шайба, після потужного кидка від Хеффернана, пройшла в сантиметрах від стійки воріт, а потім вихід один в один не реалізував Панков.

До кінця другого періоду "Вовки" змогли відквитати одну шайбу. Гол на свій рахунок після добивання записав Панков - 2:1. Все той же форвард гостей міг закинути і другу шайбу, але з вигідної позиції він не потрапив в створ воріт.

Третю двадцятихвилинку команди почали з акуратною гри, розуміючи, що кожна помилка на вагу шайби. Проте гості змогли зрівняти рахунок. В одній з їхніх атак здригнувся кіпер "Барсів" Кучер і цим скористався форвард "Вовків" Шабанов, який забив другий гол - 2:2.

Але через три хвилини білоцерківці знову вийшли вперед, знову реалізувавши більшість. Точним кидком на добиванні відзначився капітан команд Благий. Пропустивши шайбу, гості не знітилися, а продовжували активно грати попереду. В результаті за дві хвилини до кінця матчу вони змогли вдруге за матч зрівняти рахунок. Голом відзначився Карпов - 3:3.

До кінця поєдинку рахунок так і залишився нічийним, тому переможець цієї зустрічі мав визначитися не в основний час. В овертаймі ніхто з суперників не відзначився. Обидві команди створили достатньо гольових моментів, щоб вирвати перемогу. На вихід Благого і кидки його напарників, "Вовки" відповіли не менш небезпечним моментом Шабанова і поперечиною від Панкова.

У серії буллітів більш вдалим і майстровиті виявилися хокеїсти "Білого Барса". Точний кидок Портного приніс 2 бали білоцерківцям. "Крижані Вовки" задовольнялися лише одним очком.

"Білий Барс" - "Крижані Вовки" 4:3ПБ (2:0, 0:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Шайби: 1:0 - Качан (Тищенко), 1:33; 2:0 - Даниленко (Благий), 7:14; 2:1 - Панков (Жигалов - Хеффернан), 2:2 - Шабанов, 48:48; 3:2 - Благий (Мороз - Ядловський), 51:07; 3:3 - Карпов, 58:41. 4:3 Портной - переможний буліт.

Білий Барс: Кучер (Полгородник); Логачов - Ядловський (А), Грицюк - Гребеник (А), Будько - Кравець, Кисельов - Собко; Благий (К) - Даниленко - Мороз, Грабовецький - Ружніков - Бородай, Удовиченко - Качан - Тищенко, Койда - Петрошенко - Трошкін.

Крижані Вовки: Стельмах (Макаренко); Неверов (А) - Павлов, Жигалов - Карпов, Фолтін - Сисоєв; Черемнов - Сурін - Панков (К), Калинич - Кіча (А) - Шабанов, Булах - Борисов - Хеффернан, Володимирський - Андрющенко - Курах.