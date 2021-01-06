'Волки' совершили камбэк с 0:2, но уступили 'Белому Барсу' по буллитам в УХЛ

6 января, в Белой Церкви состоялся очередной поединок 23-го тура УХЛ Париматч, в котором "Белый Барс" на своей площадке принимал киевских "Ледяных Волков".

В первом периоде "Барсы" полностью переиграли "Волков". Уже на 90 секунде встречи в первой же голевой атаке хозяева забросили шайбу. Свой момент реализовал Качан. Через три минуты Мороз выходил на свидание с вратарем "Волков" Стельмахом, но киевлян подстраховала стойка.

Белоцерковчане не сбавляли оборотов, продолжали наседать на ворота соперников и в результате добились своего, реализовав большинство. Точным броском с передачи Благого отметился Даниленко.

Во второй двадцатиминутке ситуация на площадке существенно изменилась. Гости с первых же секунд заиграли активно впереди и за две минуты создали два голевых момента. Вначале шайба, после мощного броска от Хеффернана, прошла в сантиметрах от стойки ворот, а затем выход один в один не реализовал Панков.

К концу второго периода "Волки" смогли отквитать одну шайбу. Гол на свой счет после добивания записал Панков – 2:1. Все тот же форвард гостей мог забросить и вторую шайбу, но с выгодной позиции он не попал в створ ворот.

Третью двадцатиминутку команды начали с аккуратной игры, понимая, что каждая ошибка на вес шайбы. Тем не менее гости смогли сравнять счет. В одной из их атак дрогнул кипер "Барсов" Кучер и этим воспользовался форвард "Волков" Шабанов, который забил второй гол – 2:2.

Но через три минуты белоцерковчане вновь вышли вперед, снова реализовав большинство. Точным броском на добивании отметился капитан команд Благой. Пропустив шайбу, гости не стушевались, а продолжали активно играть впереди. В результате за две минуты до конца матча они смогли во второй раз за матч сравнять счет. Голом отметился Карпов - 3:3.

До конца поединка счет так и остался ничейным, поэтому победитель этой встречи должен был определиться не в основное время. В овертайме никто из соперников не отличился. Обе команды создали достаточно голевых моментов, чтобы вырвать победу. На выход Благого и броски его напарников, "Волки" ответили не менее опасным моментом Шабанова и перекладиной от Панкова.

В серии буллитов удачливее и мастеровитей оказались хоккеисты "Белого Барса". Точный бросок Портного принес 2 балла белоцерковчанам. "Ледяные Волки" довольствовались лишь одним очком.

"Белый Барс" - "Ледяные Волки" 4:3ПБ (2:0, 0:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – Качан (Тищенко), 01:33; 2:0 – Даниленко (Благой), 07:14; 2:1 – Панков (Жигалов - Хеффернан), 2:2 – Шабанов, 48:48; 3:2 – Благой (Мороз – Ядловский), 51:07; 3:3 – Карпов, 58:41; 4:3 Портной - победнный буллит.

Белый Барс: Кучер (Полгородник); Логач - Ядловский (А), Грицюк - Гребеник (А), Будько - Портной, Киселёв - Собко; Благой (К) - Даниленко - Мороз, Грабовецкий - Ружников - Бородай, Удовиченко - Качан - Тищенко, Койда - Петрошенко - Трошкин.

Ледяные Волки: Стельмах (Макаренко); Неверов (А) - Павлов, Жигалов - Карпов, Фолтин - Сысоев, - ; Черемнов - Сурин - Панков (К), Калинычев - Кича (А) - Шабанов, Булах - Борисов - Хеффернан, Владимирский - Андрющенко - Курах.