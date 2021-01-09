В Україні оформлено найшвидший дубль в історії УХЛ

9 січня хокейний клуб "Дніпро" в рамках 24-го туру регулярного чемпіонату УХЛ Паріматч на своєму майданчику розгромив "Білий Барс" з рахунком 9:1.

У цьому матчі восьму і дев'яту шайбу закинув форвард "щук" Олександр Каракулько – для того, щоб закинути дві шайби, нападнику знадобилася всього 21 секунда. Такий дубль – найшвидший в історії чемпіонатів УХЛ Паріматч.

Топ-10 найшвидших дублів в історії УХЛ Паріматч: