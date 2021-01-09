В Україні оформлено найшвидший дубль в історії УХЛ

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Хокей
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В Україні оформлено найшвидший дубль в історії УХЛ

9 січня хокейний клуб "Дніпро" в рамках 24-го туру регулярного чемпіонату УХЛ Паріматч на своєму майданчику розгромив "Білий Барс" з рахунком 9:1.

У цьому матчі восьму і дев'яту шайбу закинув форвард "щук" Олександр Каракулько – для того, щоб закинути дві шайби, нападнику знадобилася всього 21 секунда. Такий дубль – найшвидший в історії чемпіонатів УХЛ Паріматч.

Топ-10 найшвидших дублів в історії УХЛ Паріматч:

  1. Олександр Кракулько ("Дніпро") - 21 секунда;

  2. Кирило Бондаренко ("Дніпро") - 29 секунд;

  3. Віктор Захаров ("Донбас") - 36 секунд;

  4. Дмитро Орлов ("Кременчук") - 50 секунд;

  5. Ярослав Свищев ("Донбас") - 51 секунда;

  6. Олег Шафаренко ("Донбас") - 56 секунд;

  7. Володимир Чердак (МХК "Динамо") - 58 секунд;

  8. Ілля Декало ("Дніпро") - 1 хвилина і 27 секунд;

  9. Богдан Арабов ("Галицькі Леви") - 1 хвилина і 29 секунд;

  10. Руслан Максименко (МХК "Динамо") - 1 хвилина і 32 секунди;