В Україні оформлено найшвидший дубль в історії УХЛ
9 січня хокейний клуб "Дніпро" в рамках 24-го туру регулярного чемпіонату УХЛ Паріматч на своєму майданчику розгромив "Білий Барс" з рахунком 9:1.
У цьому матчі восьму і дев'яту шайбу закинув форвард "щук" Олександр Каракулько – для того, щоб закинути дві шайби, нападнику знадобилася всього 21 секунда. Такий дубль – найшвидший в історії чемпіонатів УХЛ Паріматч.
Топ-10 найшвидших дублів в історії УХЛ Паріматч:
Олександр Кракулько ("Дніпро") - 21 секунда;
Кирило Бондаренко ("Дніпро") - 29 секунд;
Віктор Захаров ("Донбас") - 36 секунд;
Дмитро Орлов ("Кременчук") - 50 секунд;
Ярослав Свищев ("Донбас") - 51 секунда;
Олег Шафаренко ("Донбас") - 56 секунд;
Володимир Чердак (МХК "Динамо") - 58 секунд;
Ілля Декало ("Дніпро") - 1 хвилина і 27 секунд;
Богдан Арабов ("Галицькі Леви") - 1 хвилина і 29 секунд;
Руслан Максименко (МХК "Динамо") - 1 хвилина і 32 секунди;