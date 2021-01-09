В Украине оформлен самый быстрый дубль в истории УХЛ

9 января хоккейный клуб "Днепр" в рамках 24-го тура регулярного чемпионата УХЛ Париматч на своей площадке разгромил "Белый Барс" со счетом 9:1.

В этом матче восьмую и девятую шайбу забросил форвард "щук" Александр Каракулько - для того, чтобы забросить две шайбы, нападающему понадобилась всего 21 секунда. Такой дубль - самый быстрый в истории чемпионатов УХЛ Париматч.

Топ -10 самых быстрых дублей в истории УХЛ Париматч: