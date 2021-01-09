В Украине оформлен самый быстрый дубль в истории УХЛ
9 января хоккейный клуб "Днепр" в рамках 24-го тура регулярного чемпионата УХЛ Париматч на своей площадке разгромил "Белый Барс" со счетом 9:1.
В этом матче восьмую и девятую шайбу забросил форвард "щук" Александр Каракулько - для того, чтобы забросить две шайбы, нападающему понадобилась всего 21 секунда. Такой дубль - самый быстрый в истории чемпионатов УХЛ Париматч.
Топ-10 самых быстрых дублей в истории УХЛ Париматч:
Александр Каракулько ("Днепр") - 21 секунда;
Кирилл Бондаренко ("Днепр")
- 29 секунд;
Виктор Захаров ("Донбасс")
- 36 секунд;
Дмитрий Орлов ("Кременчук")
- 50 секунд;
Ярослав Свищев ("Донбасс")
- 51 секунда;
Олег Шафаренко ("Донбасс")
- 56 секунд;
Владимир Чердак (МХК "Динамо") - 58 секунд;
Илья Декало ("Днепр")
- 1 минута и 27 секунд;
Богдан Арабов ("Галицкие Львы") - 1 минута и 29 секунд;
Руслан Максименко (МХК "Динамо")
- 1 минута и 32 секунды;