Росія розгромно програла Фінляндії та залишилася без медалей МЧС з хокею

Молодіжна збірна Росії з хокею програла одноліткам із Фінляндії (1:4) у матчі за третє місце на чемпіонаті світу до 20 років, який пройшов у канадському Едмонтоні.

Росіяни краще почали поєдинок і відкрили рахунок уже на сьомій хвилині зусиллями Сафонова, який вдало зіграв на добиванні. Після цього фіни прокинулися і провели кілька небезпечних атак, які закінчилися кидками по воротах Аскарова. Вони домоглися свого вже в першій половині другої двадцятихвилинки, коли Лунделл вдало підставив ключку під кидок партнера по команді.

На перших хвилинах третього періоду Фінляндія вийшла вперед, відзначившись після серії рикошетів. Уже наприкінці капітан збірної РФ Подколзін заробив чотирихвилинне вилучення за удар суперника ключкою в обличчя. Це частково завадило росіянам успішно провести фінальний штурм. Вони хоч і замкнули фінів у їхній зоні, але все одно пропустили ще дві шайби в порожні ворота.

Зазначимо, що переможцем МЧМ-2021 стала збірна США, яка у фіналі з рахунком 2:0 обіграла Канаду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у півфіналі Росія розгромно поступилася канадцям із рахунком 0:5.