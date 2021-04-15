'Донбас' – 'Сокіл': анонс і прогноз на перший матч фінальної серії УХЛ

16 квітня стартує фінальна серія плей-офф Української хокейної ліги Паріматч. За перемогу в чемпіонаті зіграють "Донбас" і "Сокіл". Команди зустрінуться у фінальній серії вперше з 2012 року. Серія триватиме до 4 перемог, перші матчі відбудуться в Дружківці (16 і 18 квітня), а потім команди вирушать до Києва, де 21 і 23 квітня зіграють на льодовій арені АТЕК.

У цьому сезоні "Донбас" і "Сокіл" зустрічалися 6 разів, киянам вдалося виграти лише два матчі, один з яких по буллітам. Варто також відзначити, що "Сокіл" першим закидав шайбу в останніх трьох зустрічах. Так що, статистика хоч і на стороні "Донбасу", але так просто команді явно не буде.

Згідно з оцінками аналітиків Parimatch, в першій зустрічі перевага на боці господарів. У "Донбасу" 61% на перемогу проти 39% у "Сокола". Розклади можуть істотно змінитися після стартового матчу фінальної серії і, напевно, вони будуть іншими, коли команди продовжать плей-офф вже в Києві.

Напередодні старту фінальної серії в Києві відбувся Експерт-клуб від УХЛ і Parimatch, на якому експерти обговорили майбутній плей-офф.

Олімпійський чемпіон Олексій Житник: "У матчах плей-офф лід важливий. Але я хочу сказати, що "Сокіл" грав всюди добре, як вдома, так і на виїзді. Наші хлопці звикли грати на маленькій арені, але також одним з ключових чинників стала самовідданість і віддача хокеїстів".

Генеральний директор УХЛ Сергій Варламов: "Сокіл" і "Донбас" додають інтриги українському хокею. Також фінал між цими командами вплине і на популяризацію хокею. "Сокіл" проводить перший сезон після відродження і вже в фіналі. Це дуже добре. Я думаю, що це великий крок для українського хокею".

Спортивний директор УХЛ Олександр Побєдоносцев: "У цьому сезоні рівень чемпіонату дуже виріс. Це очевидно і це всі визнають. Такого розіграшу ми давно не пам'ятаємо, щоб була така боротьба. Неможливо передбачити хто виграє матч. Цього року вивіска фіналу голосно звучить: "Сокіл" - "Донбас". Це неодноразові чемпіони України. Тому нас чекає відмінний десерт і кульмінація всього сезону. Чекаємо безкомпромісної боротьби, а в фіналі нехай переможе найсильніший".