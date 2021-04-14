У Києві відбувся Експерт-клуб від УХЛ і Parimatch перед стартом фіналу плей-оф

14 квітня в PMHUB відбувся черговий Експерт-клуб від УХЛ і Parimatch. Дискусійна панель зібрала разом відомих хокейних експертів і функціонерів, а також представників профільних ЗМІ для обговорення плей-оф чемпіонату УХЛ Паріматч.

Модератором заходу став головний редактор сайту та телеканалу XSPORT Олександр Сукманський.

Захід, мета якого - висвітлення найбільш цікавих тем українського хокею, також дозволило в інтерактивному форматі обговорити старт майбутнього історичного фіналу плей-оф і оцінити хід чвертьфінальних і півфінальних серій другого етапу чемпіонату.

Представник Parimatch Вадим Місюра на відкритті Експерт-клубу зазначив:

- Бренд Parimatch і УХЛ разом вже п'ять років і весь цей час ми шукаємо нові шляхи розвитку хокею. Коли ми тільки починали нашу співпрацю, хокей теж вимагав підтримки. І ось після кількох років спільної роботи ми готові до нових викликів.

Один з наших проектів - Експерт-клуб. Хокей - це серйозна тема, про нього повинні говорити, дивитися і вболівати. Зараз нас чекає кульмінація сезону - фінал плей-офф, де зустрінуться принципові суперники: "Сокіл" і "Донбас". Ця серія, без сумніву, стане окрасою всього сезону.

Спілкування експертів проходило в форматі дискусійній панелі - кожен з учасників поділився своєю думкою щодо кожного з 7 клубів-учасників плей-оф, виділили основні сенсації і розповіли про те, кого вважають головними претендентами на перемогу в плей-оф.

Генеральний директор УХЛ Сергій Варламов поділився своїми очікуваннями від фінальної серії плей-оф:

- "Сокіл" і "Донбас" додають інтриги українському хокею. Також фінал між цими командами вплине і на популяризацію хокею. "Сокіл" проводить перший сезон після відродження і вже в фіналі. Це дуже добре. Я думаю, що це великий крок для українського хокею.

Олімпійський чемпіон Олексій Житник поділився своєю думкою щодо виступів київського клубу у вирішальній стадії чемпіонату:

- У матчах плей-оф лід важливий. Але я хочу сказати, що "Сокіл" грав всюди добре, як вдома, так і на виїзді. Наші хлопці звикли грати на маленькій арені, але також одним з ключових чинників стала самовідданість і віддача хокеїстів.

Екстренер "Дніпра" Дмитро Підгурський розповів про майбутній фінал:

- Це буде гарний фінал, в якому зійдуться два титулованих клуби. За один з них мені довелося навіть пограти. Якщо говорити про фінал, то я думаю, що команди подарують барвистий і інтригуючий хокей. Так, "Донбас" більш майстерна команда, а "Сокіл" - бойовий. Я вважаю, що буде цікавий фінал.

Інтерактивний формат Експерт-клубу дозволив поспілкуватися з топовими гравцями клубів УХЛ - по ZOOM до експертів підключалися гравці "Дніпра" і "Кременчука" - Рузаль Галеєєв і Олексій Ворона, які завершили свої виступи на стадії півфіналу плей-оф.

Форвард "Дніпра" Рузаль Галєєв оцінив рівень нинішнього сезону:

- Отримав задоволення від Ліги і від хокею. Хороші команди зібралися в цьому розіграші, тому рівень поточного сезону я дуже задоволений.

А гравець "Кременчука" Олексій Ворона додав свою думку про півфіналі проти київського "Сокола":

- Якщо згадати півфінальний матч проти "Сокола", то це життя і хокей. Навіть зараз йде аналіз, ми розбираємо ті чинники, які не дали нам вийти в фінал.

Також експерти поділилися своєю думкою про старт головної події сезону - історичного фіналу, в якому вже 16 квітня зійдуться "Донбас" і "Сокіл".

Спортивний директор УХЛ Олександр Побєдоносцев оцінив виступи команд в регулярному чемпіонаті, а також спрогнозував можливий хід фіналу:

- Цього року вивіска фіналу голосно звучить: "Сокіл" - "Донбас". Це неодноразові чемпіони України. Тому нас чекає відмінний десерт і кульмінація всього сезону. Чекаємо безкомпромісної боротьби, а в фіналі нехай переможе найсильніший.

Під час обговорення фіналу плей-офф до експертів знову підключалися гравці - своїми думками про майбутній фінал від першої особи поділилися гравці "Донбасу" і "Сокола" - Віктор Захаров і Умед Гільманов.

В ході бесіди Віктор Захаров розповів про осінній фінал і готовність донецької команди до старту вирішальної стадії чемпіонату:

- Ситуація в минулому сезоні вийшла неординарною. Ми одна з ліг, яка зуміла закінчити минулий чемпіонат і відразу почати новий. Хочу за це подякувати УХЛ, що дограли турнір. У нас не було відпочинку перед новим сезоном. Я думаю, що цей регулярний чемпіонат ми пройшли по накатаній.

А гравець "Сокола" Умед Гильманов додав:

- У фінальних іграх буде зовсім інший настрій, ніж в регулярному чемпіонаті. "Донбас" - майстерна команда, а ось ми - "Сокіл" - азартна і молода. Ми граємо в активний хокей, пресингуємо і намагаємося кидати по воротах з усіх позицій. Я вважаю, що це наш головний козир.

Підсумував другий Експерт-клуб від УХЛ і Parimatch спортивний директор УХЛ Олександр Побєдоносцев:

- У цьому сезоні рівень чемпіонату дуже виріс. Це очевидно і це всі визнають. Такого розіграшу ми давно не пам'ятаємо, щоб була така боротьба. Неможливо передбачити і передбачити, хто виграє матч. Спасибі клубам і хокеїстам, що показали такий рівень хокею.

Нагадаємо, що фінальна серія плей-оф УХЛ Паріматч стартує в Дружківці, де 16 і 18 квітня о 18:00 і 17:00 відповідно команди зіграють стартові матчі. Після цього 21 і 23 квітня фінал переїде до Києва, де о 18:00 клуби зіграють у відповідь зустрічі. Трансляції всіх поєдинків будуть доступні в ефірі телеканалу XSPORT.