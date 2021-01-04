Хокейна команда потрапила в смертельну ДТП в Росії

Максим Іншаков Хокей 19:34, 4.01.2021 Оновлено: 20:02, 4.01.2021

Дитяча хокейна команда з Южноуральська по дорозі до Златоуста потрапила в серйозну дорожньо-транспортну пригоду на трасі Москва – Челябінськ.

Приблизно за 15 кілометрів від міста Міас (Челябінська область) на смугу зустрічного руху вилетів Kiа Сeed, врізавшись в автобус з юними спортсменами і в машину супроводу (УАЗ).

Як повідомляється на офіційному сайті Головного управління МВС Росії у Челябінській області, у ДТП загинув пасажир легкового автомобіля. Також було госпіталізовано водія Kia 2000 року народження та його пасажирку.

В аварії постраждали двоє поліцейських, що їхали в УАЗі. Жертв і травмованих серед хокеїстів немає.

Місце ДТП
Карти Google
Розбиті авто
ГУ МВС Росії у Челябінській області
Місце ДТП
ГУ МВС Росії у Челябінській області
Наслідки ДТП з хокеїстами
ГУ МВС Росії у Челябінській області
ДТП з хокеїстами
ГУ МВС Росії у Челябінській області
Основний удар припав на патрульний УАЗ
ГУ МВС Росії в Челябінській області
Розбитий автобус
ГУ МВС Росії в Челябінській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон України 2018 року із шосейно-кільцевих мотоперегонів Олександр Георгіца потрапив у серйозну аварію в Києві.

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