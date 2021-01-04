Хоккейная команда попала в смертельное ДТП в России

Детская хоккейная команда из Южноуральска по дороге в Златоуст попала в серьезное дорожно-транспортное происшествие на трассе Москва – Челябинск.

Приблизительно в 15 километрах от города Миасс (Челябинская область) на полосу встречного движения вылетел Kiа Сeed, врезавшись в автобус с юными спортсменами и в машину сопровождения (УАЗ).

Как сообщается на официальном сайте Главного управления МВД России по Челябинской области, в ДТП погиб пассажир легкового автомобиля. Также были госпитализированы водитель Kia 2000 года рождения и его пассажирка.

В аварии пострадали два полицейских, ехавший в УАЗе. Жертв и травмированных среди хоккеистов нет.

Место ДТП Карты Google

Разбитые авто ГУ МВД России по Челябинской области

Место ДТП ГУ МВД России по Челябинской области

Последствия ДТП с хоккеистами ГУ МВД России по Челябинской области

ДТП с хоккеистами ГУ МВД России по Челябинской области

Основной удар пришелся на патрульный УАЗ ГУ МВД России по Челябинской области

Разбитый автобус ГУ МВД России по Челябинской области

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